Yusuf Tunc troca o Fenerbahçe pelo Varzim

Yusuf Tunc é o mais recente reforço do Varzim. O anúncio foi feito pelo emblema poveiro, ao final da noite desta quinta-feira, através de uma nota na qual não foram divulgados os contornos do negócio.





No entanto, a imprensa turca garante que o jovem avançado, de 19 anos, assinou um contrato válido por três épocas e meia. O Fenerbahçe, clube que detinha a totalidade do passe do dianteiro, terá vendido metade dos direitos desportivos ao emblema luso, mantendo a restante fatia e assegurando a possibilidade de recomprar o jogador, a troco de 350 mil euros.