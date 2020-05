Zé Diogo desligou-se do seu clube de origem

O defesa Zé Diogo, de 25 anos, não vai cumprir o segundo ano no Varzim, como estava assinalado no contrato celebrado no início desta época. Poveiro de nascimento e fruto da Formação Varzinista, tendo representado o clube da sua terra durante 13 épocas, andou pelo Rio Ave (formação), Tirsense, Vianense, Fafe e Merelinense, regressando às origens com a esperança de relançar a sua carreira. Não foi feliz, pois além de 2 jogos na equipa B, apenas atuou nos últimos dez minutos do jogo caseiro com o Académico de Viseu (derrota por 2-1) na 16.ª jornada da II Liga. Muito pouco para satisfação das suas ambições e daí rescindir o contrato que o ligava por mais uma temporada.





Na hora da despedida, através da sua página de Facebook, agradeceu "a forma como foi recebido" e lhe "fizeram passar momentos formidáveis", prometendo "torcer pelo melhor para este clube", realçou sem quaisquer ponta de ressentimento, agora que procura outras paragens para dar continuidade à carreira de futebolista que abraçou desde tenta idade.