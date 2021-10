Zé Ferreira: um jovem valor do Varzim

José Carlos Ferreira é um dos nomes mais jovens do plantel do Varzim e, mesmo nas partidas para a Taça, tem tido poucos minutos para se mostrar ao treinador António Barbosa. No entanto, o jovem médio de 19 anos concretizou o penálti no desempate na marca dos 11 metros frente ao Marítimo, que valeu a passagem à próxima ronda da segunda prova mais importante de Portugal.





"O Zé Carlos é um menino mas, acima de tudo, é um jogador em quem confiamos muito. E a confiança nota-se na hora H. Ele disse que queria bater o penálti e bateu, com felicidade. Estou feliz por ele, que merecia, como está feliz toda a equipa que conseguiu ultrapassar um adversário da Primeira Liga", revelou António Barbosa sobre Zé Ferreira, promovido esta época à equipa principal do Varzim, depois de se fazer notar por duas temporadas ao serviço da equipa B dos Lobos do Mar.Natural do Porto, o pequeno centrocampista (1,72) fez a sua formação em clubes como o Senhora da Hora, Torrão, Rio Ave e Famalicão, chegando aos juniores do Varzim com quatro golos em 22 jogos. Agora, faz parte do plantel principal e já conta com três partidas realizadas, incluindo uma na Liga Sabseg, entrando no decorrer do encontro com o Nacional.Como tal, Zé Ferreira tem mostrado a António Barbosa que pode contar com ele e, se o treinador assim o entender, o médio criativo contabilizará mais minutos no futuro, ao lado dos principais jogadores dos varzinistas.