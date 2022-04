Zé Tiago: «Desde que o Varzim se mantenha na Liga Sabseg, pode ser outro a marcar golos»

Zé Tiago recebeu esta sexta-feira os prémios de melhor médio e melhor jogador do mês de março da Liga Sabseg. O jogador do Varzim salientou que o mais importante é o coletivo: "Desde que o Varzim se mantenha na Liga Sabseg pode ser outro jogador a marcar".Com duas vitórias e um empate no mês passado, a equipa da Póvoa de Varzim conseguiu recuperar pontos importantes na luta pela permanência no segundo escalão. "É sempre bom receber estes prémios, quero agradecer a quem votou em mim. O mês de março foi um empurrão para que a nossa equipa pudesse sair dos lugares onde estava. Se trabalharmos sempre no máximo, se dermos o nosso melhor nos treinos, as coisas acabam por sair com naturalidade nos jogos", concluiu o médio de 33 anos.