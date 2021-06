Zé Tiago é o primeiro reforço do Varzim para 2021/22

Depois de anunciar as saídas de Rui Coentrão, Nélson Agra, André Vieira, Tembeng e Diarra, o Varzim apresentou o primeiro reforço para 2021/22. Trata-se de Zé Tiago, médio que representou o Chaves na temporada que agora finda.





O médio, de 32 anos, conta com um vasto currículo no futebol português. Formado no Boavista e no Candal, Zé Tiago representou ainda o Torre Moncorvo, Oliveira do Douro, Candal, Macedo de Cavaleiros, AD Oliveirense, Sp. Covilhã, Aves, Académica e Mafra.Nas primeiras declarações enquanto jogador dos poveiros, Zé Tiago não escondeu o seu entusiasmo com o novo desafio. "Vou dar tudo por este clube, o Varzim assim o merece. Conheço a mística do Varzim, os deus adeptos são únicos e apaixonados", vincou.Em 2020/21, Zé Tiago apontou três golos em 21 jogos.