A viver um grande momento ao serviço do Varzim, Zé Tiago foi eleito o melhor jogador do mês de março da Segunda Liga pelo Sindicato dos Jogadores.O médio de 33 anos está diretamente ligado à boa sequência de resultados da equipa poveira, tendo sido titular nos três jogos realizados no passado mês e apontando o mesmo número de golos.Zé Tiago alcançou o lugar mais alto do pódio com 16,22%, tendo a companhia de médio João Teixeira (Chaves) com 13,04% e do avançado Wendel Silva (Leixões) com 12,95%.