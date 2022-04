Zé Tiago eleito melhor médio do mês da Liga Sabseg

Zé Tiago foi distinguido com o prémio de melhor médio do mês de Março depois de ter desempenhado um papel fundamental nos bons resultados do Varzim. Num mês em que os poveiros somaram duas vitórias e um empate, Zé Tiago marcou os três golos da sua equipa e foi determinante para a recuperação pontual do clube na tabela classificativa.

Assim, o médio de 33 anos alcançou o lugar mais alto do pódio com 29,01% dos votos conquistados, seguido de João Teixeira (Chaves) com 16,67% e de Guga (Rio Ave) que recebeu 12,35% dos votos.





C.S.