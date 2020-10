Quim Machado deixa o comando técnico do Vilafranquense

O treinador Quim Machado deixou o comando técnico do Vilafranquense, penúltimo classificado da 2.ª Liga, anunciou esta segunda-feira o clube ribatejano na rede social Facebook.

A SAD do Vilafranquense "agradece todo o profissionalismo prestado e deseja as maiores felicidades desportivas", a Quim Machado e aos adjuntos Marco Louçano e Helder Moreira, que igualmente terminaram funções em Vila Franca de Xira.

"Com os olhos postos no futuro, a SAD encontra-se a estudar algumas possibilidades de substituição do cargo", informa a nota do clube ribatejano.

Quim Machado deixa a equipa de Vila Franca de Xira após a igualdade a duas bolas frente ao Casa Pia, numa situação incomoda na classificação, em 17.º e penúltimo lugar, com seis pontos averbados, em sete jornadas.