O Vilafranquense joga amanhã no Estádio da Luz e depois pode descansar quase até ao final do ano. Isto porque o Leixões, próximo adversário dos ribatejanos na Liga Sabseg, pediu o adiamento do encontro da 12ª jornada, agendada para 20 de dezembro. Assim, a equipa de João Tralhão só deve voltar à ação a 30 deste mês, quando receber o Arouca.





Um surto de Covid-19, que afetou o plantel do Leixões e afastou muitos jogadores dos treinos, foi o motivo apresentado pelo clube de Matosinhos para pedir o adiamento do jogo. Recorde-se que o Leixões também pediu à Federação o adiamento do jogo com o Nacional, referente a esta eliminatória da Taça de Portugal, que passou para dia 23.