Defesa Edu Machado reforça o Vilafranquense

O Vilafranquense, da 2ª Liga portuguesa de futebol, confirmou esta quinta-feira a contratação do defesa Edu Machado, que representou o Leixões na última época. É o segundo reforço oficializado depois do lateral-esquerdo Léo Bahia.

"Já tive colegas meus a jogar em Vila Franca e falaram-me bem do clube, das pessoas e da cidade acolhedora. Aqui as pessoas vivem o futebol intensamente e decidi aceitar o convite do mister. Sou um lateral bastante ofensivo, um jogador rápido e de equipa, sempre comprometido com o coletivo", referiu o lateral direito de 31 anos, na sua apresentação aos meios de comunicação dos ribatejanos.

Edu Machado chega a Vila Franca de Xira após duas temporadas no Leixões. Antes representou o Boavista, Chaves, Tondela, Freamunde, Feirense, tendo feito a sua formação no Chaves, de onde é natural.