Filipe Gouveia sucede a Carlos Pinto no comando técnico do Vilafranquense

Filipe Gouveia é o novo treinador do Vilafranquense, anunciou esta terça-feira o clube da Liga Sabseg, substituindo Carlos Pinto, que anunciou a sua demissão na segunda-feira, como já tinha avançado Record.

O técnico, de 48 anos, estava sem clube depois de uma passagem pela Arábia Saudita, no qual treinou o Al-Jabalain e o Al-Taawon, e regressa ao futebol português, desta feita ao serviço dos ribatejanos, que ocupam a 18.ª e última posição da Liga Sabseg.

O antigo médio, que foi campeão como jogador do Boavista, em 2000/01, iniciou-se como treinador precisamente nos escalões de formação dos axadrezados, tendo assumido posteriormente o cargo de adjunto na Académica, formação na qual viria a estrear-se como técnico principal.

Seguiram-se passagens por Salgueiros, Santa Clara, Académica, Sporting da Covilhã e Leixões, até rumar ao futebol saudita.

No novo cargo, Filipe Gouveia vai assumir uma formação que esta temporada apenas somou um ponto, fruto do empate na receção ao Sporting da Covilhã (1-1), na segunda-feira, e que já foi eliminada da Taça da Liga na derrota com o Arouca (0-3).