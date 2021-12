Regresso ao trabalho agendado para segunda-feira

O Vilafranquense vai regressar ao trabalho apenas na segunda-feira, no Campo do Cevadeiro. O treinador Filipe Gouveia deu dias de descanso ao grupo de trabalho nesta quadra natalícia já que o próximo jogo oficial dos ribatejanos acontece apenas a 3 de janeiro, na receção ao Casa Pia.A equipa de Vila Franca de Xira empatou com o Benfica B (0-0) na segunda-feira e segue no 14º posto da 2ª Liga, com 16 pontos em 15 jornadas.