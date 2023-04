Adeptos do Vilafranquense criam onda de apoio ao Tondela

As ondas de choque relativas à mudança da equipa de futebol do Vilafranquense para a Vila das Aves, onde irá atuar com outra designação a partir de 2023/24, continuam a fazer-se sentir. Depois dos festejos da derrota em Rio Maior frente ao Estrela da Amadora (0-1) na última jornada, os adeptos do clube de Vila Franca de Xira criaram uma onda de apoio ao Tondela, o próximo adversário da formação controlada agora a 100 por cento pela Números Mouriscos, Unipessoal, Lda, empresa detida pelo investidor brasileiro Rubens Takano Parreira do Vilafranquense desde 2019, e cuja SAD é presidida por Henrique Sereno.O jogo no Estádio João Cardoso a contar para a 29ª jornada da Liga Sabseg acontece no domingo e, nas últimas horas, adeptos e sócios da União Desportiva Vilafranquense, agastados com toda a situação incomum e dolorosa para quem deixará de ver a equipa num escalão profissional, uniram-se e voltaram a mostrar-se contra a administração da sociedade anónima desportiva que continuará a utilizar o emblema e as cores do clube natural de Vila Franca de Xira até junho, assim como as instalações do Campo do Cevadeiro para treinar. Nas redes sociais, os unionistas protestaram de forma simbólica: trocando a foto de perfil pelo emblema do Tondela."Podemos mostrar ao Mundo como somos unidos na cidade de Vila Franca de Xira, assim convidamos todos os vilafranquenses durante 24 horas a colocar o símbolo do Tondela como foto de perfil. Bora Vila Franca! Sempre unidos venceremos", escreveu David Inácio, líder e fundador do grupo de apoio à UDV, 'Piranhas do Tejo'.No Facebook oficial da Vilafranquense SAD, são também vários os adeptos unionistas que mostram apoiam declarado aos beirões. "Força Tondela" ou "Que percam todos os jogos" são mensagens que se podem ler, havendo mesmo quem prometa... ir de Vila Franca de Xira a Tondela apoiar o clube local.