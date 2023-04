Adeptos do Vilafranquense satisfeitos com derrota do... Vilafranquense

A mudança geográfica, de símbolo e de nome a partir de julho, para a Vila das Aves, já se faz plenamente sentir em Vila Franca de Xira. Os adeptos e sócios da União Desportiva Vilafranquense não deixaram nada por dizer nas redes sociais da SAD do Vilafranquense, afeta à equipa de futebol profissional, festejando-se inclusivamente... a vitória desta segunda-feira do Estrela da Amadora.Os amadorenses foram a Rio Maior, casa emprestada do Vilafranquense, vencer por 1-0 em jogo da 28ª jornada da Liga Sabseg, e cimentaram as aspirações na subida à Liga Bwin. Em sentido contrário, a equipa de Ricardo Chéu ficou ainda mais afastada do sonho de ascensão ao primeiro escalão, agora a 10 pontos do 3º lugar, que dá acesso ao playoff de discussão da subida, e a 12 do Estrela, o 2º classificado."Grande vitória do Estrela... Boa viagem para as Aves. Espero que essa SAD se afunde", "União das Aves?", "Parabéns por matarem 66 anos de história" ou "Hoje sou do Estrela, espero uma derrota, deviam mudar de equipamentos" foram alguns dos comentários menos cáusticos que podem ser lidos nas redes sociais dos ribatejanos.