Adeptos escolhem o melhor onze da história do Vilafranquense e Rui Vitória está presente

Na última semana os adeptos e sócios do Vilafranquense foram chamados a escolher o melhor onze da história do clube fundado em 1957. Os ribatejanos revelaram esta terça-feira as escolhas dos fãs numa equipa onde predominam jogadores que participaram na inédita subida à Segunda Liga, destacando-se um agora ex-futebolista pela antiguidade: Rui Vitória.





O antigo médio e capitão dos ribatejanos passou nove temporadas em Vila Franca de Xira como jogador e foi lá que em 2002 iniciou a carreira de treinador.Na baliza, consta Nélson Pinhão. A defesa é composta por Rúben Freitas, Anta, João Freitas e China. No meio-campo estão Kelvin Medina, Rui Vitória, Luquinhas e Ragner. A frente de ataque é ocupada por Luís Pinto e Brett.De fora ficaram nomes sonantes como o guarda-redes Carlos Fernandes, o central Bruno Mendes ou o primeiro internacional português a jogar pelo clube, António Carraça.