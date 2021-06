Adriano Facchini aposta para a baliza

O Vilafranquense vai renovar a baliza na próxima temporada e já tem o principal alvo definido. O brasileiro Adriano Facchini, de 38 anos, expirou contrato com o Cova da Piedade e os ribatejanos vão avançar para negociações formais. Na última época, Facchini destacou-se na baliza piedense cumprindo 26 jogos oficiais nos quais consentiu 33 golos.





No embate entre Vilafranquense e Cova da Piedade, na penúltima jornada da 2ª Liga em Rio Maior, o experiente guardião brilhou e segurou o nulo e evitou a ascensão na tabela dos ribatejanos.Facchini tem um vasto currículo em Portugal. A estreia aconteceu pelo União da Madeira, em 2009/10. Depois, o guarda-redes 1,87 metros envergou também as camisolas de Nacional, Gil Vicente e Aves, além da do emblema piedense.De saída, estão mais dois jogadores. Carlos Fortes, que tinha mais um ano de contrato, vai alinhar no Arema (Indonésia). Já Diogo Coelho assinou pelo Kocaelispor (Turquia).