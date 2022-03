Adriano Facchini e a diferença para o início da época: «Agora conseguimos ter uma regularidade de pontos»

Adriano Facchini regressou à titularidade na baliza do Vilafranquense com 39 anos de idade, feitos a 12 de março, garantindo que os unionistas são agora mais regulares do que no arranque de 2022/23."A época na União Desportiva Vilafranquense está muito melhor do que começou. Nós melhorámos muito e crescemos. Agora conseguimos ter uma regularidade de pontos e jogos, que não tivemos no início e isso foi muito importante para o futuro. Acredito que tem sido uma época regular, onde entramos numa boa sequência de jogos e de melhores resultados", reiterou o experiente guarda-redes em declarações ao site da formação de Vila Franca de Xira.O guardião que em Portugal passou por Aves, Cova da Piedade, Nacional, Gil Vicente e União da Madeira explicou como consegue manter-se a alto nível com uma idade já pouco habitual na prática desportiva."É um combinação de várias coisas, mas principalmente do trabalho forte. Eu vou para o treino e tento dar o meu melhor todos os dias e estar a cem por cento para ajudar o clube. A alimentação e o descanso também são aspetos fundamentais na vida de um atleta profissional. Ter uma alimentação com regras e cumprir as horas de descanso necessárias são importantes no alto rendimento. Neste momento, são fatores como esses que sentir-me bem com esta idade", reiterou o guarda-redes que chegou esta época ao Vilafranquense e que tem Claudio Taffarel como referência.Foi antigo guardião da seleção brasileira o 'culpado' para que se tornasse guarda-redes. "Tudo começou em 1994 quando o Brasil ganhou o Campeonato do Mundo. O Cláudio Taffarel defendeu os penáltis na final e tornou-se o meu ídolo. A minha região ficava próxima do local onde ele nasceu e eu acompanhava um pouco o percurso dele, apesar de ter apenas 11 anos. O sonho de ser guarda-redes começou nesse dia em que ele defendeu os penáltis", acrescentou Facchini que esta época já alinhou em 15 partidas oficiais.