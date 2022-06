Adriano Facchini está de saída e vai continuar a carreira no Brasil

Adriano Facchini vai deixar o Vilafranquense, segundoapurou. O experiente guarda-redes, de 39 anos, não aceitou renovar e vai prosseguir a sua carreira no Brasil. No clube de Vila Franca de Xira, Adriano Facchini realizou 23 jogos e com a experiência e boas exibições ajudou os ribatejanos a garantir a permanência.A baliza do clube de Vila Franca de Xira poderá sofrer alterações profundas. Luís Ribeiro tem mais um ano de contrato, até junho de 2023, mas já tem carta branca da SAD para poder tratar do seu futuro, até porque o jogador pretende jogar com maior assiduidade depois de 15 jogos realizados em 2021/22. Em conversações com a SAD, com vista à renovação, mantém-se o bósnio Suan Besic, de 24 anos, que realizou uma partida na baliza do Vilafranquense: foi suplente utilizado na derradeira jornada da Liga Sabseg, diante do Trofense.