Adriano Facchini já se encontra a treinar no Campo do Cevadeiro. O guarda-redes ex-Cova da Piedade realizou o segundo treino com o plantel Vilafranquense esta terça-feira, que continua a ser orientado por Carlos Pinto, e vai ser apresentado em breve.





O experiente guarda-redes brasileiro, de 38 anos, vai ter a concorrência na baliza de Luís Ribeiro (ex-Penafiel), já oficializado pelos ribatejanos.