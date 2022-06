Adriano Facchini, Mutombo, Lumeka e Ença Fati de saída do Vilafranquense

O guarda-redes Adriano Facchini, o defesa Mutombo e os avançados Levi Lumeka e Ença Fati vão deixar o Vilafranquense, confirmou esta quinta-feira à Lusa fonte do clube da 2.ª Liga.

O guarda-redes brasileiro, que foi uma das peças fundamentais para a permanência do clube no segundo escalão, deixa o clube depois de uma temporada em que defendeu a baliza dos vilafranquenses por 23 ocasiões - 20 no campeonato, duas na Taça de Portugal e uma na Taça da Liga -, tendo sofrido 29 golos.

Já Ença Fati, que na última temporada trocou o Feirense pelo Vilafranquense, também não vai integrar o plantel às ordens do técnico Rui Borges.

Na época 2021/22, o extremo apontou cinco golos e fez duas assistências, em 32 jogos com as cores do emblema do Ribatejo.

Já Mutombo e Lumeka, que chegaram por empréstimo em janeiro, deverão regressar à equipa francesa do Troyes, depois de terem efetuado 10 jogos cada pelos ribatejanos.

O Vilafranquense vai competir na 2.ª Liga pela quarta temporada consecutiva e será orientado pelo técnico Rui Borges, que substituiu Filipe Gouveia no cargo.

Até ao momento, a única contratação conhecida da formação de Vila Franca de Xira é a do médio Ricardo Dias, que chega ao clube depois de cinco épocas consecutivas ao serviço da Académica.