Adriano Facchini recebeu uma proposta de renovação da SAD do Vilafranquense, segundoapurou. O guarda-redes brasileiro acabou a época como titular aos 39 anos, superando a concorrência de Luís Ribeiro e do bósnio Suan Besic, que se estreou na derrota ante o Trofense (2-4) Facchini cumpriu 23 encontros oficiais na época de estreia pela equipa de Vila Franca de Xira, sofrendo 29 golos e alcançando sete partidas com a baliza a zeros.Em Portugal, o veterano guarda-redes já havia representado Cova da Piedade, Aves, Nacional, Gil Vicente e União da Madeira.