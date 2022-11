AG para votar fim do Vilafranquense declarada nula

Os sócios do Vilafranquense declararam, esta noite, nula a ordem de trabalhos da Assembleia-Geral na qual foram convocados a debater e decidir o futuro do emblema ribatejano.A hipótese do clube suspender, de forma imediata, a sua atividade cai, assim, por terra, bem como o cenário de constituição de uma nova coletividade. O Vilafranquense também não irá ceder à SAD que gere o futebol, desde agosto de 2013, os 10 por cento das ações que estão na posse do clube fundado em 1957.Reunidos no Pavilhão José Mário Cerejo, em Vila Franca de Xira, 52 dos 87 associados presentes votaram a favor da nulidade da ordem de trabalhos da AG, por alegada falta de transparência da mesma.