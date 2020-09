Franco Almara também não fica no Vilafranquense. Além da rescisão de Dénis Martins, tal como Record anunciou, os ribatejanos oficializaram a saída do extremo argentino de "forma amigável". O jovem, de 19 anos, até tinha renovado contrato em junho até 2021 mas não fica no plantel às ordens de Quim Machado.





"Enaltecendo a conduta profissional de ambos, ao serviço do Vilafranquense enquanto nos representaram, a SAD deseja aos atletas os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se no comunicado publicado pelo Vilafranquense no Facebook oficial.Almara foi contratado na temporada 2019/20 mas acabou por nunca se estrear oficialmente pela formação de Vilafranquense. Na época transata deu o seu contributo à equipa de juniores.