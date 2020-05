Alverca pode acolher jogos do Vilafranquense

A SAD do Vilafranquense admite iniciar um diálogo com o Alverca de forma a disputar os jogos da 2ª Liga em 2020/21 no complexo dos rivais ribatejanos. As obras de requalificação do Campo do Cevadeiro estão atrasadas devido à pandemia de Covid-19 e o Vilafranquense vê com bons olhos jogar a apenas seis quilómetros de casa. "Não teria problema nenhum em negociar com o Alverca, pois há uma boa relação entre os clubes" admitiu Henrique Sereno, líder da SAD, em declarações citadas pelo jornal ‘Voz Ribatejana’.





Esta temporada o Vilafranquense jogou em Rio Maior, onde tinha autorização para realizar oito treinos por mês a troco de 70 mil euros. A assistência foi, em média, de 425 espectadores por jogo.