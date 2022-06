André Ceitil ainda não renovou: «Dou preferência ao Vilafranquense»

André Ceitil está em final de contrato, mas mostra abertura para prolongar a sua ligação ao Vilafranquense, emblema que representa desde a temporada 2019/20, quando regressou da Roménia, onde representou o Cluj."No final do campeonato fui abordado pelos dirigentes do Vilfranquense, disseram-me que queriam renovar comigo. Mas, até ao momento, ainda não me ligaram", revela, a, o médio, de 27 anos, que passou pela formação de Benfica e V. Setúbal."Dou preferência ao Vilafranquense, pelo aspeto sentimental, envolvido", garante o capitão do conjunto ribatejano, não se mostrando, porém, pressionado por esta indefinição em torno do seu futuro."Se não se concretizar, é o futebol. Vamos ver", acrescenta o futebolista que participou em 14 partidas na temporada 2021/22, dez das quais como titular.