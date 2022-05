André Ceitil: «Depois desta lesão sinto que estou mais confiante, que estou mais jogador»

André Ceitil esteve afastado dos relvados por quase 14 meses e voltou a competir oficialmente em janeiro último. O capitão do Vilafranquense ajudou a selar a permanência na Liga Sabseg e mostrou-se feliz pelos objetivos alcançados."Esta época foi muito boa e garantir a manutenção a três jornadas do fim, para a realidade do nosso clube, é extremamente positivo. Há que realçar este grupo de trabalho porque, sem dúvida, se o conseguimos é graças a este grupo, ao staff, à equipa técnica que trabalha todos os dias no máximo e são fantásticos", referiu em entrevista ao Sindicato de Jogadores.O médio português que ainda sonha jogar na Liga Bwin revelou que se sente melhor do que antes da lesão no joelho direito. "Isso nunca vai desaparecer. Espero que um dia apareça. Agora, depois desta lesão sinto que estou mais confiante, que estou mais jogador e velhos são os trapos. E nós temos um exemplo disso na nossa equipa: o Nenê. Tem 38 anos, farta-se de marcar golos, por isso, por que não? Tenho 27 anos, portanto, acho que ainda consigo chegar lá", indicou o jogador que chegou ao Vilafranquense a meio de 2019/20.Ceitil apontou à "resiliência" para explicar de que forma superou o período de inatividade. "Fisicamente o meu receio e os fantasmas acabaram logo na primeira semana de treinos. Tive logo vários lances em que me expus ao contacto e ao risco do joelho e não senti dor nem nada de negativo, então esses fantasmas desapareceram logo. Portanto, quando me estreei no primeiro jogo não tinha qualquer problema e estava a 100 por cento", deixou claro o futebolista que acabou a temporada com 14 partidas oficiais.