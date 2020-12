André Ceitil e Gabriel Honório foram operados e falham cerca de um mês de competição

André Ceitil e Gabriel Honório foram submetidos a uma intervenção cirúrgica na última quarta-feira e já tiveram ambos alta hospitalar. Tanto o médio português como o dianteiro brasileiro - que ainda aguarda a estreia oficial - foram alvo de uma meniscectomia e devem falhar entre um mês a mês e meio de competição, não estando apto, consequentemente, para a deslocação à Luz no domingo.





"Ambos [lesionaram-se] na sequência de lesões ocorridas no treino. As cirurgias decorreram bem e os atletas já tiveram alta na manhã de hoje e iniciarão ainda hoje os trabalhos de reabilitação, com o fisioterapeuta Pedro Reis", refere o comunicado da SAD do Vilafranquense.Ceitil aproveitou para agradecer a homenagem de que foi alvo (tal como Honório) na vitória diante da Sanjoanense (2-1) . "Que orgulho em pertencer a esta família. Parabéns a todos por esta vitória! Obrigado pela dedicatória meus queridos. Correu tudo bem, família! Obrigado pelas mensagens de força e apoio", vincou numa mensagem nas redes sociais.