André Ceitil é o primeiro 'reforço' de janeiro

André Ceitil é o primeiro 'reforço' de Filipe Gouveia no mercado de janeiro, ao ser inscrito junto da Liga Portugal. O médio português, de 26 anos, está no Vilafranquense desde janeiro de 2020 e não foi inscrito na primeira parte da temporada por recuperar de uma grave lesão no joelho Nesta reabertura da janela de inscrições, o nome de Ceitil foi a primeira adição ao plantel realizada pela SAD de Vila Franca de Xira. Frente ao Penafiel, no sábado poderá ser opção para Gouveia, ele que já não é utilizado oficialmente desde 18 de outubro de 2020, num empate a dois diante do Sp. Covilhã, referente à época 2020/21.O futebolista, de 26 anos, vai envergar a camisola número 6 dos ribatejanos.Quanto a saídas nos últimos dias, o Vilafranquense ficou sem os defesas Bruno Sousa Bruno Rafael e os avançados Evandro Brandão