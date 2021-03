André Ceitil não joga mais esta época. O médio, de 26 anos, foi operado a 9 de dezembro de 2020 a um problema no menisco e mais tarde foi detetada uma lesão osteocondral, um defeito na cartilagem da articulação que o impediu de jogar desde outubro.





André Ceitil foi um dos imprescindíveis no início de 2020/21, altura em que foi titular em seis dos sete primeiros jogos dos ribatejanos.O médio falhará, assim, o embate com a Académica no domingo, às 11h15. Quem está também fora das contas do técnico Carlos Pinto são Diogo Izata e Kady mas por castigo. Em sentido inverso, Sparagna regressa após ter cumprido uma suspensão diante do Chaves.