André Ceitil feliz pela renovação aponta objetivos para a época: «Tentar superar-nos»

ANDRÉ CEITIL - As sensações foram muito boas. É sempre bom voltar aos treinos, tocar na bola, sentir o cheiro da relva, conhecer colegas de equipa novos, voltar a ver os funcionários de clube, é sempre bom porque deixa sempre saudades. Após um período de férias que aproveitamos com a família, são sempre sensações boas e quem gosta disto tem sempre cá o bichinho.AC - A primeira impressão que tive do mister é uma pessoa calma e serena, contudo é muito exigente e focado no trabalho e tenho a certeza que nos irá ajudar bastante esta época.AC - Recordo muito bem. Por volta desta altura, tinha sido operado há pouco tempo, estava em casa a recuperar, andava de muletas e não podia sair de casa. Custou-me na altura, toda a gente começar a treinar na pré-época e eu não poder fazer, sobretudo com colegas de equipa novos. Saber que estavam a tocar na bola, aquela rotina. Felizmente isso já passou e estou bem. Começo desde o início com a equipa e o que é sempre bom fazer o que mais gosto, estou a cem por cento e feliz a fazer o que mais gosto.AC - No futebol e no desporto em geral, o objetivo é sempre tentar superar-nos. É isso que vamos tentar fazer esta época. Vamos tentar fazer melhor e tentar um lugar melhor do que o do ano passado.AC - Em primeiro lugar, estou muito feliz por continuar a representar a União [Desportiva Vilafranquense]. É uma honra e um privilégio continuar a fazer parte da história deste clube. Esta equipa vai dar tudo dentro de campo, vai haver dedicação máxima, vai haver empenho máximo, e vai haver uma união máxima, para atingir os objetivos propostos e conseguir uma classificação melhor que a da época passada.