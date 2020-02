André Ceitil estreou-se no último domingo ao serviço do Vilafranquense, sendo suplente utilizado na derrota (4-0) no reduto do Benfica B. O médio português ex-Universitatea Cluj sublinhou ter um misto de sensações após a partida da 19ª jornada da 2ª Liga.





"Muito feliz por fazer a minha estreia por este clube com esta camisola. Infelizmente, hoje não foi o nosso dia e o resultado não espelha em nada a qualidade da nossa equipa! Levantar a cabeça e arregaçar as mangas porque ainda há muita luta pela frente", vincou o jogador de 24 anos que em Portugal já havia representado as camisolas do Cova da Piedade, Farense, Leixões e Sintrense.