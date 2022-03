André Ceitil: «Olho para a cicatriz e digo para mim mesmo que o pior já passou»

Já está disponível a nossa primeira Grande Reportagem!



"André Ceitil - O Guerreiro do Ribatejo"



André Ceitil recuperou de uma grave lesão no joelho direito e voltou aos relvados para jogar oficialmente em janeiro último, 14 meses depois de se lesionar. O capitão do Vilafranquense contou que aprendeu com o problema físico que o acompanhou durante mais de um ano."Penso muito no que passei mas tudo tem uma razão de ser. Não desisto, há dias que estamos mais em baixo e olho para a cicatriz e digo para mim mesmo que o pior já passou. Não posso baixar os braços. Tenho de ir à luta e é assim que vou todos os dias para o treino e jogo", vincou em declarações em entrevista ao 'Especialistas de Segunda' o futebolista que conta sete presenças oficiais esta temporada.O médio português, de 27 anos, lembrou que pensou em deixar o futebol. "Após a cirurgia, olhava para a perna e parecia um palito. Pensava que não iria voltar a jogar", vincou, também não esquecendo o regresso à atividade , ante o Penafiel. "Voltar foi um alívio. Estava um bocadinho nervoso e ansioso, o que é normal. Foi uma sensação de alegria e missão cumprida. Queria e ia voltar aos relvados e consegui", acrescentou.Filipe Gouveia, técnico da formação de Vila Franca de Xira, acompanhou a parte final da recuperação de Ceitil e mostrou-se feliz por ter o capitão de volta ao futebol. "É um campeão porque recuperou rápido, de uma operação complicada. Fico feliz por ele e pelo grupo de trabalho porque ele faz falta ao grupo", indicou, revelando que uma cedência esteve em cima da mesa."Até ao mercado de janeiro pensámos várias coisas. Se ele não recuperasse, poderíamos até emprestá-lo para ele recuperar e jogar num clube com menor dimensão. Felizmente recuperou, deu boas indicações e integrou o plantel", afirmou Gouveia.