André Ceitil: «Quando surgiu a notícia que voltaria a ser operado... aí caiu-me tudo»

Ceitil jogou pela última vez em outubro de 2020 Ceitil jogou pela última vez em outubro de 2020

ANDRÉ CEITIL – Foi uma sensação extraordinária, fiquei muito contente. O meu pai, tio, avô e primo já tinham jogado no Vilafranquense. É um clube onde vários familiares meus já tinham jogado. Fiquei com aquele 'bichinho' de também querer jogar no Vilafranquense. Joguei contra o clube quando ainda estava ao serviço do Farense e fiquei com aquele sentimento de estar a jogar contra a equipa da minha família. Depois disso, fui para a Roménia e quando vim para Portugal e tive o convite fiquei muito contente por poder fazer parte da história que a minha família já tinha feito.AC – Não houve promessa mas ficou na cabeça que um dia gostaria de representar o clube, nem que fosse no Campeonato de Portugal, nos Distritais ou na Primeira Liga. Não interessava onde era. Gostaria de fazer parte da história do Vilafranquense. Felizmente para mim foi na 2ª Liga e agora há que dar continuidade.AC – Foi uma disputa de bola no treino. Não tinha sido nada que previsse uma lesão assim, eu não tinha historial de lesões. Sempre fui muito sortudo nessa parte das lesões. Infelizmente, senti logo que alguma coisa não estava bem, com o joelho a inchar e isso via-se. Foi com muita prontidão que o staff médico marcou a ressonância e o resultado saiu logo a seguir. Não conseguia andar como deve ser, sentia dor a andar e a subir as escadas. Vi que alguma coisa não estava bem. Quando veio o resultado e disseram que tinha de ser operado, fiquei de rastos. Não estava à espera. Estava focado em fazer uma grande época e em ajudar o clube ao máximo. Já na época anterior, com a pandemia, estávamos a lutar para não descer. Em 2020/21, queria que as coisas fossem diferentes.AC – A estimativa inicial era para algo mais simples, haveria uma intervenção no menisco interno e podia voltar aos relvados o mais cedo possível. Foquei-me nisso. A perspetiva seria de uma paragem a curto prazo, estaria disponível em pouco tempo.AC – Fui operado a 9 de dezembro de 2020, fiz a recuperação toda e em início de fevereiro já tinha ganho novamente a massa muscular, já estava a fazer trabalhos de impulsão. Fui correr e o joelho ainda me doía. Fizemos viscosuplementação com ácido hialurónico para tentar perceber se o problema seria a falta de lubrificação do joelho. Eu continuava com dores. Decidiu-se fazer uma nova ressonância e viu-se que o problema não estava completamente resolvido. E fui pedir uma segunda opinião. Confirmaram que tinha de ser novamente operado. Eu estava à espera de já em fevereiro começar a competir, não a treinar. Surge esta notícia de que tenho de voltar a ser operado. Aí caiu-me tudo.AC – Para ser sincero, sou muito focado e concentrado no que é para fazer. Na primeira operação, foquei-me em ficar bom porque era algo rápido. Então, aceitei bem. Na segunda operação não foi tão fácil assim. Já estava na minha cabeça voltar a jogar em fevereiro [de 2021]. Surge-me esta notícia de que tenho de voltar a ser operado. Emocionalmente caí drasticamente. Caiu-me tudo. Sem dúvida alguma que a família, a namorada, os meus amigos e os companheiros de equipa são o suporte. Não me abandonaram. Estavam sempre a puxar para cima. Os meus companheiros de equipa na época passada foram muito importantes e deram-me muito apoio todos os dias. Iam treinar e viam que eu não podia. Viam a minha frustração e que não podia ir com eles. A minha família esteve lá sempre para mim. Têm sido incansáveis. Tudo o que lhes peço estão prontos para mim.AC – Sinto-me muito bem. Sinto que o joelho está a voltar a ter força. Sinto que passado este tempo de recuperação vou voltar a jogar, sem dúvida alguma.AC – Depende do corpo, o corpo clínico pede para que não faça muitas previsões mas acredito que em janeiro já esteja bom para competir.AC – Confesso que sim. Já projetei na minha cabeça o regresso e como será, já sonhei várias vezes. Estou ansioso para que aconteça. Se calhar não vai ser da maneira que idealizo, mas espero que seja (risos). Parte muito da nossa mente. Temos de idealizar as coisas para elas acontecerem. Todos os dias penso nisso.AC – Não sinto que seja diferente. Sou mais um que está cá para ajudar, mesmo não estando no clube desde sempre. Sinto uma responsabilidade acrescida, dentro e fora de campo. Tento respeitar isso ao máximo e estar à altura dela. No fundo, há uma história que vem desde trás. Espero estar sempre à altura para que os adeptos continuem sempre do nosso lado a apoiarem a equipa, também nos jogos fora. Eles ajudam-nos bastante a chegar à vitória e a que a equipa se sinta bem em campo. Referência? Talvez sim, não digo que seja referência mas sinto que tenho uma responsabilidade acrescida de respeitar tanto o clube, como os adeptos e a cidade. Tento sempre estar à altura dessa responsabilidade.AC – É a minha maneira de ser. Já dentro de campo sou muito comunicativo. Vivo muito o futebol. Por estar no Vilafranquense, vivo-o mais ainda, por ser o União. Estando de fora e não poder ajudar deixa-me doido, louco. Tento de alguma forma conseguir ajudar. Na época passada, não havia publico e o que dizia ouvia-se bastante. É algo meu, é a minha maneira de ser. Não estando lá dentro, tentava de fora ajudar a equipa para que chegássemos à vitória ou para atingirmos os objetivos.AC – Ainda tenho muitos anos para jogar, até aos 30 e tais. Acho que não tenho o perfil indicado para ser treinador. Talvez diretor-desportivo.AC – A equipa trabalha muito bem, toda a gente se esforça. Falta um bocadinho de sorte ao União. A sorte dá muito trabalho. A direção tem-se esforçado imenso para que as coisas aconteçam, desde novos equipamentos a novas infrasestruturas, estão a tentar avançar para o estádio. As novas contratações trazem mais qualidade. As coisas têm sido bem feitas mas dentro de campo falta aquela bola que bate no poste e vai para fora mas que tem de ir para dentro. Acredito que a maré vai mudar e que a sorte vai virar para o nosso lado e vamos ser muito felizes esta época.AC – O míster Carlos Pinto tentou meter as suas ideias em prática no tempo que aqui esteve, no só ao nível do futebol. Fez um excelente trabalho. O míster Gouveia é um treinador que conheço bastante bem. Foi o meu primeiro treinador quando cheguei à 2ª Liga, no Leixões. É rigoroso, profissional e rígido. Quer muita intensidade nos treinos para a passar para o jogo, para sermos sérios e jogarmos o nosso futebol.AC – Sim. Como toda a gente sabe, as equipas da Segunda Liga reforçaram-se muito bem e a prova está extremamente competitiva. Acho que vamos conseguir a permanência por duas razões. O grupo é extremamente profissional e trabalha muito bem. É disciplina e é rigoroso no trabalho. O investimento está a ser feito pela SAD para a equipa ter as condições necessárias. Apesar da 2ª Liga estar mais competitiva do que o ano passado, com muito trabalho, foco e disciplina vamos conseguir a permanência.