André Claro reforça ataque do Vilafranquense

André Claro é o mais recente reforço oficializado pelo Vilafranquense. O avançado português de 29 anos passa a estar às ordens de Quim Machado depois de na última época ter representado Académica e Leixões.





O jogador com experiência de Primeira Liga vincou a sua felicidade pelo novo desafio, agora em Vila Franca de Xira.Este é o décimo reforço oficializado pela formação que arranca a Segunda Liga a 13 de setembro, diante do Benfica B, no Seixal. Além de Claro, o Vilafranquense oficializou também as contratações de Bruno Ferreira (Gil Vicente), Marcos Vinícius (Chapecoense), Diogo Coelho (Nacional), Vítor Bruno (Leixões), Leo Cordeiro (Lusitânia Lourosa), Vitinho (Cova da Piedade), Gabriel Honório (Santa Rita), Rodrigo Rodrigues (Paraná) e Carlos Fortes (Ittihad Tanger). Leandro Antunes, que regressa do empréstimo ao Marinhense, assim como o ex-júnior André Dias também farão parte do plantel em 2020/21.