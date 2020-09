André Dias assina contrato profissional por três temporadas

O Vilafranquense comunicou esta quinta-feira que André Dias assinou o primeiro contrato profissional da carreira e para as próximas três temporadas. O ex-júnior tem dado nas vistas nesta pré-temporada e ganhou a confiança de Quim Machado para integrar o plantel da equipa principal. Apontou já dois golos: a Estoril e Belenenses SAD.





O médio português, de apenas 19 anos, mostrou-se feliz por ser aposta. "Quando a oportunidade desubir ao escalão principal aconteceu, agarrei-a com tudo e consegui tornar o meu sonho de menino realizado", vincou em declarações citadas pela comunicação do emblema de Vila Franca de Xira, apontando ainda à época de estreia entre os 'graúdos' do Vilafranquense."Quero aprender o mais possível com os meus colegas e treinadores, assim como ajudar aequipa a alcançar os seus objetivos e ainda dar muitas alegrias aos adeptos", adiantou André Dias.O jovem jogador chegou ao Vilafranquense para alinhar na equipa de juniores em 2018. Antes, havia representado o Belenenses, o Sacavenense, o Benfica e o Atlético Povoense nos vários escalões de formação.