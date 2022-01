André Dias despede-se do Vilafranquense: «Um clube que irá ficar no meu coração»

André Dias deixa o Vilafranquense em definitivo, tal como Record noticiou, após acordo com a União de Santarém, futuro clube do extremo formado em Vila Franca de Xira. O jovem jogador, de 20 anos, deixou uma mensagem de despedida aos seguidores em relação ao clube que lhe possibilitou estrear-se como profissional, na época 2020/21."Assim chega ao fim da minha ligação com o União Desportiva Vilafranquense, quero agradecer por tudo o que fizeram por mim, por concretizar uma parte do meu sonho e ajudar-me a continuá-lo! Um clube que irá ficar no meu coração. Até já. Agora é focar no próximo projeto e entrar com as forças todas!", vincou André Dias através da conta de Instagram.A nível sénior, o extremo português alinhou em 29 partidas oficiais em época e meia.