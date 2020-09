André Dias: «Queremos subir de divisão e vamos dar o máximo por esse objetivo»

André Dias teve uma estreia para recordar mais tarde. Depois de três golos na pré-temporada, sendo o melhor marcador do Vilafranquense nessa fase, o jovem médio de 19 anos marcou no primeiro jogo realizado na Segunda Liga. Apesar da derrota diante do Benfica B (3-2), o produto das escolas dos ribatejanos deixou a meta a que se propõem bem realçada.





O nosso objetivo é subir de divisão. Vamos dar o máximo para o alcançar", começou por afirmar em declarações à BTV fazendo, depois, uma análise ao encontro da primeira jornada, realizado no Benfica Campus."Fizemos uma boa primeira parte. Conseguimos empatar o jogo. Na segunda parte já não tivemos tanto êxito naquilo que queríamos fazer. Não desvalorizamos o que fizemos. O jogo deles entrelinhas foi o ponto forte, conseguiram passar a nossa segunda fase de jogo", vincou André Dias.Recorde-se que esta é a segunda temporada do Vilafranquense na Segunda Liga. Em 2019/20, os unionistas findaram na 16º posição, um lugar acima da zona de despromoção.