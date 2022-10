André Sousa: «Queria estar num sítio onde possa evoluir, ainda tenho muito para dar»

"Quando falaram comigo, apresentaram-me o projeto e daquilo que vi e ouvi, gostei muito. Era aquilo que também queria: voltar ao nosso futebol. Pelas portas da União Desportiva Vilafranquense, foi a melhor opção neste momento até porque é um projeto ambicioso. Para quem está fora – eu vou acompanhando o nosso futebol, tanto a 1ª Liga como a 2ª – nota-se que está em crescimento. Neste momento acho que foi o passo certo. Queria estar num sítio onde possa evoluir. Ainda tenho muito para dar", referiu, citado pelos meios de comunicação dos vilafranquenses, dizendo notar melhorias no futebol luso."O futebol está sempre a evoluir. Já passaram praticamente três anos. O futebol mudou um pouco mas a essência está toda lá. Falo com muitos amigos meus e a qualidade do nosso campeonato é muita, não só pelos jogadores mas também pelos treinadores. Espero encontrar uma liga competitiva como tem sido os últimos anos. Pelo que eu vi, temos feito uma boa Liga Sabseg. O início foi muito bom. Espero ajudar e continuar nesse bom momento. O projeto assim o pede", reiterou o futebolista que deixou o Belenenses em 2018 e assinou pelo Vilafranquense até ao final da temporada."Espero que sim. Foram alguns anos fora de Portugal, em culturas diferentes, a lidar com muitas pessoas diferentes, com um futebol diferente. Espero ajudar com a minha experiência apesar de o grupo ter já muita gente com muita experiência. Aquilo que eu aprendi e absorvi, espero passar para os mais jovens e dar-lhes um bom contributo.""A mensagem que posso deixar é que acompanhem a equipa, que nos dêem aquela força extra porque, como eles têm vindo a ver, a equipa tem feito força e a qualidade está toda lá. Por isso, espero que eles acompanhem em todos os jogos e todos os momentos. Existirão momentos maus e bons. Espero que eles estejam presentes em todos os momentos e que o amor pelo Vilafranquense se mantenha até ao fim. Que acreditem em nós e, como já sabem, sempre unidos venceremos."