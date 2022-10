André Sousa volta a Portugal para reforçar o Vilafranquense

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O médio André Sousa é reforço do Vilafranquense, chegando ao emblema ribatejano como jogador livre, informou este domingo o clube que disputa a 2.ª Liga.

O jogador, de 32 anos, estava sem clube desde julho, quando rescindiu o vínculo que o ligava ao Manisa, da Turquia, país onde jogou nas últimas três temporadas, as duas primeiras ao serviço do Gaziantep.

Antes, André Sousa tinha já competido em Espanha, com as 'cores' do Sporting de Gijón.

De volta a Portugal, onde já representou a BSAD, Belenenses, Académico de Viseu, Beira-Mar, Sp. Covilhã, Pampilhosa, Odivelas, Naval, Sporting e Moitense - os três últimos na formação -, o futebolista é mais uma opção para o conjunto orientado por Rui Borges, que ocupa a sexta posição da 2.ª Liga, com 16 pontos conquistados em 10 jogos.