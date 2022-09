Anthony Correia punido com dois jogos de suspensão

Anthony Correia vai desfalcar o Vilafranquense nos próximos dois jogos. O central português que é reforço dos ribatejanos viu o cartão vermelho direto na derrota em Faro, diante do Farense (2-1), aos 86 minutos.O ex-Estrela Amadora teve uma entrada sem bola, sobre Vítor Gonçalves. "Tornou-se culpado de conduta violenta pontapeando o adversário nas pernas sem se verificar disputa de bola", pode ler-se no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.Com um jogo de castigo, o CD da FPF puniu dois membros da equipa técnica de Rui Borges: Ricardo Chaves e Fernando Morato. Ambos também viram ordem de exclusão no Estádio São Luís.