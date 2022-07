Anthony reforça eixo defensivo do Vilafranquense depois de ter alinhado no Estrela da Amadora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Anthony Correia vai ser reforço do Vilafranquense, segundoapurou. Na temporada passada, o defesa-central, de 22 anos, esteve ao serviço do E. Amadora onde apontou um golo e fez uma assistência em 32 jogos.Na carreira, o jogador representou ainda o Leixões e o Sp. Braga B. Refira-se ainda que Anthony é irmão de Roman Correira, do FC Porto B.