Argentino Franco Almara é o 20º reforço dos ribatejanos

Franco Almara é o mais recente nome anunciado pelo Vilafranquense, depois de ter Record já ter avançado que este estava à experiência em Vila Franca de Xira. O extremo argentino de apenas 18 anos atuava nos escalões de formação do Tristán Suárez e assinou contrato profissional para as próximas duas temporadas.Este é o 20.º reforço às ordens do técnico Filipe Moreira que já viu o plantel apetrechado com os guarda-redes Rodrigo Josviaki, Maringá e Filipe Semedo; dos defesas Alan Bidi, Kassio, Denis Martins, Polidoro Júnior, Neguete, Nelsinho e Filipe Brigues; dos médios Charles Raphael, Pedró, Pepo, Ulisses Oliveira e Filipe Oliveira; e dos avançados Tarcísio, Hinestroza, Leandro Souza e Silas. Gonçalo Pimenta, André Pires, Célio Santos, Leandro Antunes (emprestado ao Marinhense) e Ká Semedo foram contratados neste defeso mas acabaram por não ser aposta para a estreia do Vilafranquense na 2ª Liga.Em declarações transcritas na página da SAD ribatejana no Facebook, 'Tato' Almara mostrou-se determinado em ser bem sucedido na primeira experiência fora da Argentina."Quero somar minutos e cumprir aqui o meu sonho. Esta é uma grande oportunidade que não vou desperdiçar. Sonhava há muito com esta vinda para a Europa e, agora, apesar de ser duro estar longe de casa, tudo irei fazer para cumprir o meu desejo de ser um grande jogador", reiterou o jovem natural de Buenos Aires e que tem como ídolo Diego Armando Maradona.