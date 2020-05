Armando Evangelista: «Continuar ou não no Vilafranquense tem tempo, falaremos sobre isso»

O contrato de Armando Evangelista enquanto treinador do Vilafranquense expira a 30 de junho deste ano mas o técnico tem outra prioridade neste momento.





"Face a esta situação da pandemia, há uma série de fatores para se resolver porque há muitas questões por se responder e estamos focados em ajudar primeiro os jogadores. Isso deixa-me preocupado. Estamos a falar em jovens e pessoas que têm família. Poderão estar vários meses sem competição, sem ordenado, sem saber o rumo que têm de dar à sua vida. Neste momento estamos mais focados nisso. A administração da SAD está a tentar ajudar a ficarem mais calmos com esta situação em que vivemos e todos estes problemas. A questão do Armando Evangelista continuar ou não tem tempo e de certeza que vamos falar sobre isso. Será a minha próxima preocupação e também da SAD: resolver o nosso futuro", reiterou o treinador do Vilafranquense em declarações ao programa 'Quarentena da Bola', no Facebook."O projeto é muito ambicioso. Os investidores passam exatamente isso, têm ambição, querem fazer acontecer e dotar o clube de uma estrutura profissional. Quando assinei pelo Vilafranquense fi-lo por quatro ou cinco meses, até final da época e deixar assim ao critério das pessoas após aquele tempo fazer uma reavaliação daquilo que achavam do Armando Evangelista e a sua equipa técnica para puderem prolongar o vínculo. Gosto de trabalhar mas onde sou desejado. Não têm de levar comigo porque há um contrato no papel. Não. Prefiro fazer um contrato curto e depois analisam, avaliam o nosso trabalho. Se as duas partes consideram que há condições para continuar este projeto vamos em frente, vamos pôr as mãos ao trabalho e o melhor que conseguimos.""Eu sou convidado para treinar por um grupo de pessoas onde estão incluídos o Henrique Sereno, Paulo Cabral e o Rodolfo Frutuoso. Reuno a primeira vez com essas pessoas. É a ligação que senti neles, na vontade de fazer crescer o clube... Eu vi que havia união no clube. Havia um tronco comum, cada um com as suas funções, mesmo havendo dificuldades por o clube não jogar no seu campo e por a equipa ter de fazer 50 quilómetros para treinar todos os dias, com alguns jogadores da margem do Sul do Tejo a terem de se levantar quase de madrugada. Estão cientes das dificuldades mas querem dar a voltar por cima às mesmas, não só o Sereno, do Cabral e do Rodolfo mas toda a equipa de trabalho. Deram-me essa confiança que era o projeto certo."