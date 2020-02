Armando Evangelista é o novo treinador do Vilafranquense. O português de 46 anos sucede a Filipe Moreira no cargo que não resistiu aos 4-0 impostos pelo Benfica B no último domingo.





Evangelista estava desempregado desde o final da última temporada, depois de ter cumprido 2018/19 e 2017/18 ao serviço do Penafiel, equipa que manteve na 2ª Liga nas referidas temporadas.O técnico natural começou a carreira nos escalões de formação de V. Guimarães e atingiu a primeira equipa dos vimaranenses em 2015/16. Na temporada seguinte, orientou o Varzim na 2ª Liga.