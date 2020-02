Armando Evangelista: «Estou em crer que vamos fazer muitos pontos»

Armando Evangelista foi oficializado como treinador do Vilafranquense na quarta-feira e foi hoje apresentado aos sócios e adeptos dos ribatejanos. O técnico ex-Penafiel prometeu "trabalho e responsabilidade".





"O projeto que me apresentaram foge ao padrão do que é a organização de um clube de 2ª Liga, para melhor, muito melhor. É um projeto ambicioso, muito bem definido, os departamentos estão nesta primeira fase numa de organização crescente. Perspetivam-se todas as condições possíveis para se fazer um bom trabalho", garantiu o treinador português que sucedeu a Filipe Moreira no cargo em declarações no Facebook da SAD vilafranquense, acrescentando:"Sabemos que a Segunda Liga é um campeonato exigente e muito equilibrado. Pelo primeiro tomar de pulso ao Vilafranquense, seja à organização, à direção ou aos atletas, estou em crer que vamos fazer muitos pontos. Com a minha entrada não quer dizer que estivesse tudo mal e que não houvesse muita coisa bem feita. A verdade é que nos vamos agarrar ao que estava bem feito, tentando incutir alguns comportamentos que me parece que são necessários para um maior equilíbrio daquilo que é o jogo e uma equipa ganhadora. Procuraremos algum cunho pessoal porque o tempo é curto até porque quando queremos dar muita informação de uma só vez ela não é assimilada", vincou ainda Evangelista.O Vilafranquense ocupa atualmente o 16.º lugar da Segunda Liga, com 18 pontos alcançados em 19 jornadas. A equipa de Vila Franca de Xira tem seis pontos a mais do que a primeira equipa dentro da zona de despromoção, o Cova da Piedade.