Armando Evangelista: «Ir atrás daquilo que nos faz levantar todos os dias da cama»

Armando Evangelista antecipou o embate deste sábado ante o FC Porto e explicou que o Vilafranquense tem de "dizer presente" ao ciclo de jogos que aí vem.





"Tivemos uma série de jogos complicadíssimos. No último demonstrámos que merecíamos mais do que aquilo que trouxemos: uma mão cheia de nada. Vem agora aí um ciclo onde temos obrigatoriamente de dizer presente. Temos de pontuar e ir atrás daquilo que nos faz levantar todos os dias da cama, para realizar o nosso trabalho com paixão. Temos de respeitar todos os adversários para que o sucesso seja mais evidente mas penso que estamos no momento de dizer presente", reiterou o técnico que soma um triunfo em quatro partidas pelos ribatejanos, pedindo o apoio dos adeptos em Rio Maior."Sabemos que nestes momentos e por tudo aquilo que representa este clube em Vila Franca de Xira o envolvimento, o apoio dos adeptos é importantíssimo naquilo que pretendemos conquistar e naquilo que pretendemos oferecer a estes adeptos. Queremos que eles puxem pela equipa, que acarinhem esta equipa porque será tudo mais fácil, pelo menos mais lógico. Ter o envolvimento da cidade com o clube é importante para que a mística não se perca. Quem fica a ganhar é o Vilafranquense", reiterou Evangelista.