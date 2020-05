Armando Evangelista não fica no Vilafranquense para 2020/21

O Vilafranquense anunciou esta quarta-feira que não renovará o contrato a Armando Evangelista e, desta feita, o treinador português não continuará em Vila Franca de Xira em 2020/21.





"A União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD, agradece ao técnico o empenho e a dedicação com que serviu este símbolo, expressando também os votos das maiores felicidades para o futuro", pode ler-se no comunicado publicado através do Facebook da equipa de Vilafranquense.À frente dos ribatejanos, Evangelista, de 45 anos, apenas cumpriu cinco encontros, alcançando duas vitórias, ante Sp. Covilhã e FC Porto B. O técnico que tinha vínculo apenas até 30 de junho ajudou a alcançar a permanência na primeira presença da equipa na 2ª Liga, depois de Filipe Moreira ter principiado a temporada.