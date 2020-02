Armando Evangelista: «Queremos aproveitar a vitória do último jogo»

Armando Evangelista anteviu o embate entre o Vilafranquense e o Nacional a contar para 21.ª jornada da 2.ª Liga, salientando que os ribatejanos querem pontos na Choupana a um adversário motivado, agora no primeiro lugar.





Na estreia como técnico do conjunto de Vila Franca de Xira recebeu e bate o Sp. Covilhã por 1-0. Rafael Furlan fez o único golo da partida."É lógico que nesta fase da época todos os jogos têm de ter um bocadinho de preocupação e estímulo. Há que haver preocupação em saber quem vamos defrontar e um estímulo porque sabemos que apenas com ambição podemos alcançar aquilo que andamos à procura que é pontos. Agora, sabemos que Nacional é o primeiro classificado da Liga Pro, sabemos do valor que têm em termos individuais e coletivos, uma equipa que está formada há aproximadamente três anos, na grande parte dos seus jogadores. Queremos aproveitar a vitória que conseguimos no último jogo, depois de muitos jogos sem vencer. Aproveitar essa motivação que a vitória nos dá e poder fazer um bom jogo, roubando pontos ao Nacional que também está motivado porque na última conseguiu ascender ao primeiro lugar, ultrapassando o Farense. Há ambição, estímulo, preocupação porque só com muita responsabilidade é que podemos ter ambição.""Sim e tendo em conta que 10 dias é muito curto, tendo em conta que o nosso foco neste momento está direccionado para o trabalho de grandes princípios e grandes comportamentos que pretendemos que os jogadores assimilem. Com o avançar da época e com mais tempo, outros comportamentos estariam a ser trabalhados nesta altura. O importante aqui é motivar e passar os grandes princípios que nós pretendemos para estes jogos. É uma coisa que tem sido bem aceitada e assimilada pelo grupo de trabalho. É este o caminho e vamos continuar porque o importante é elevar a qualidade do plantel porque ela está cá. Eles tendo moral e acreditando no valor que têm de certeza que vão fazer coisas boas."