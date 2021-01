Tal como Record noticiou, Diogo Pinto é reforço do Vilafranquense até ao final da temporada, anunciou o Ascoli de forma oficial. O médio português, de 21 anos, chega por empréstimo dos italianos e os ribatejanos reservam opção de compra no fim da época.





O jogador que findou a formação no Benfica e no Seixal foi contemporâneo do técnico João Tralhão alinhava por empréstimo no Potenza, do terceiro escalão transalpino.Este é o terceiro reforço do mercado de inverno confirmado pela SAD de Vila Franca de Xira. O emblema que está pela segunda época consecutiva na 2ª Liga já viu chegar Evandro Brandão (ex-Maccabi Petah Tikva) e Nuno Rodrigues (ex-Arouca). Para a Polónia, saiu o médio Filipe Oliveira (Korona Kielce).