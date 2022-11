Assembleia-geral vota fim do Vilafranquense e cedência de restantes 10% das ações à SAD

A União Desportiva Vilafranquense (UDV) foi fundada a 12 de abril de 1957 na sequência da fusão de quatro emblemas de Vila Franca de Xira - Grupo de Foot-Ball Operário Vilafranquense, Águia Sport Club Vilafranquense, Hóquei Clube Vilafranquense e Ginásio Vilafranquense - mas poderá ter o seu ponto final no próximo dia 15 de novembro.O emblema ribatejano agendou uma assembleia-geral para esse mesmo dia, a partir das 20h30, no Pavilhão José Mário Cerejo, pedindo aos sócios que se debrucem sobre três pontos. O primeiro dos quais aponta a "deliberar sobre a suspensão da atividade desportiva" do clube, sendo que o segundo dos pontos antecipa, desde logo, a possibilidade de "constituição de uma nova associação desportiva, herdeira da União Desportiva Vilafranquense".O clube vive uma situação de impasse há cerca de uma década, sendo gerido por uma Comissão Administrativa desde então, que é encabeçada neste momento por Márcio Oliveira. A dívida ao Fisco e Segurança Social é superior a 900 mil euros e impede apoios da autarquia à UDV, dificultando ainda mais a situação do emblema com mais de seis décadas e onde cresceram para o desporto António Carraça (futebol), Pedro Alves (hóquei em patins) ou Ana Catarina (futsal). Refira-se que são 500 as crianças que praticam desporto todas as semanas com a camisola da União Desportiva Vilafranquense, do futebol ao futsal, do hóquei em patins ao basquetebol, passando também pela patinagem artística e também secção náutica.No terceiro ponto a votação está a possibilidade de cedência à SAD que gere o futebol do Vilafranquense desde agosto de 2013 dos 10 por cento das ações que estão na mão do clube. Comonoticiou em janeiro, a fusão com o União de Santarém foi pensada, tal como a hipótese de deixar Vila Franca de Xira e procurar outra sede.A SAD presidida pelo antigo internacional português Henrique Sereno e que tem o empresário brasileiro Rubens Takano Parreira como investidor não está contente com as infrasestruturas de que os ribatejanos dispõem. Desde a subida inédita aos escalão profissionais, em 2019, o Vilafranquense é obrigado a jogar fora da sua casa, o Campo do Cevadeiro, face à falta de condições para receber um jogo da Liga Sabseg. Desde então, os unionistas atuam no Municipal de Rio Maior, a 50 quilómetros de Vila Franca de Xira, como casa emprestada, uma situação que afastou os adeptos da equipa e tem deixado descontente o investidor, que entrou na SAD em janeiro de 2020.Apesar de várias conversas com a autarquia socialista, presidida hoje por Fernando Paulo Ferreira, não existe sequer um projeto, e muito menos uma data para o arranque das obras no novo estádio. O presidente da autarquia deixou o desejo , em julho último, sobre a possibilidade de lançar o projeto em 2022 mas é garantido que este só verá a luz do dia em 2023, como o nosso jornal adiantou A vontade da Direção da SAD, presidida por Henrique Sereno, é partir para Norte e cortar, de vez, a ligação a Vila Franca de Xira, à semelhança do que aconteceu com o Belenenses e o BSAD. Depois de vários contactos com clubes e proprietários de estádios um pouco por todo o país, o Estádio do Desportivo das Aves é uma possibilidade para passar a ser a sede da SAD caso os sócios digam 'sim' à proposta de 500 mil euros por 10 por cento das ações.